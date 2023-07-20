Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün parasal anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Yolunda gitmeyen konular yavaş yavaş dengeye geliyor ve güvende hissediyorsunuz. Sağlığınız daha iyi durumda ve aldığınız doğru kararlar yaşamsal konforunuzu arttırıyor. Beslenmenize dikkat edin. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız.
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