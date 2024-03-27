Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğalar, kafanızda günlerdir netleşmeyen konular bugün yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Verdiğiniz değerin karşılığını alamamak sizi yıpratsa da hayatınız adına bir eleme sürecinden geçmeniz gerekiyor. Kararlı davranmalısınız.
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