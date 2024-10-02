Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Ekim 2024 - 15:57

Güncelleme: 02 Ekim 2024 - 15:57

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, yaşam koşullarınızı yeniden gözden geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Daha güvenilir ve sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Hatalarınızın farkındasınız. Bugün önemli kararları ertelemeniz gerekiyor. Düşüncelerinizde biraz esnek olmaya çalışın.