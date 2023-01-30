Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Parasal konularda hızlı ve dürtüsel kararlar veriyorsunuz. Bugün harcamalarınıza dikkat edin. Abartılı harcamalar yapmayın. Sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gün. Yakın çevrenizle yaşayacağınız bazı yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi önemseyin. Başkalarının kendinizle aranızı bozmasına izin vermeyin.



