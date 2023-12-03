Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Aralık 2023 - 17:14

Güncelleme: 03 Aralık 2023 - 17:14

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün parasal anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Yolunda gitmeyen konular yavaş yavaş dengeye geliyor ve güvende hissediyorsunuz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız.



