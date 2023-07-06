Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün geleceğinize dair yeni adım atabileceğiniz veya iyi niyetine inandığınız kişilerle yeni bir başlangıç yapabileceğiniz bir gündesiniz. Çok emek verdiniz ve artık emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Biraz daha sabır..
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