Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Mart Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 11 Mart Pazartesi burç yorumları
Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları işte günlük burç yorumları. Sizleri neler bekliyor? İşte 11 Mart Pazartesi günlük burç yorumlarınız...
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Düşünmeden hareket ediyorsunuz sevgili koçlar. Sabırsız tavırlarınız en çok da size zarar veriyor. Kendinizi biraz kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. Bugün kendinizi ifade etmek istiyor fakat özgüven sorunları yaşıyorsunuz. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmalısınız. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Olayları mantık çerçevesinde değerlendirin.
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün fikirsel olarak uyumlu olabileceğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yeni tanışmalar gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyduğunuzda çevrenizdeki kişilerin de hayranlığını kazanacaksınız. Bugün geleceğiniz için önemli kararlar alabilirsiniz.
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakın çevrenizle ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Sorun sizinle alakalı değil. Bugün duygularınızla hareket etmemeniz, konuları büyütmemeniz gereken bir gün. Ailenizi ihmal etmeyin.
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular varsa bugün harekete geçme enerjisini kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Özel hayatınızla alakalı da pozitif gelişmeler var. Biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı. Heyecanla kalkıp zararla oturmayın. Cesaretinizi aklıselim bir şekilde sunmak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu.
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Alışık olduğunuz düzenin bozulma ihtimali canınızı sıkıyor. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu üstlenmeyin.
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. İçsel çatışmanız insanlar tarafından fark ediliyor. Verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çelişkili tavırlarınızı fark edin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız kararlı olmalısınız.
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, işlerinizi ne kadar hızlandırmaya çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar, rutin hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Sabırsız olmayın. İşlerinizin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığınızı kontrol ettirin, kendinize odaklanın.
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün özel hayatınız, ticari ilişkileriniz veya iş hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yaylar. İlerletmek istediğiniz konularda rahatlıkla harekete geçebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Her şeyin yoluna gireceğine dair inancınız tam ve oldukça heveslisiniz.
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Kariyer hedefinize odaklandığınız bu günlerde özellikle sinirlerinize hakim olmaya veya agresif insanlarla tartışmamaya özen gösterin. Başka insanlardan etkilenerek mücadeleyi elden bırakmayın, dış etkinlere kulaklarınızı kapatın. Sadece hedefinize odaklanmanız bu günlerde çok değerli..
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün sosyal çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir, özlem giderebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar, yeni tanışmalar yaşanabilir. Geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar alabilirsiniz.
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Üzerinizdeki ölü toprağını attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. İçinize attığınız veya ihmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları bugün bir bilene danışın.
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