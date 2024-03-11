Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Mart Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 12 Mart Salı burç yorumları
Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları işte günlük burç yorumları. Sizleri neler bekliyor? İşte 12 Mart Salı günlük burç yorumlarınız...
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış karar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Biraz durmanız gerekiyor, kararlarınızı vermeden önce konuları sakin bir zihinle ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Bunun sebebi sizsiniz. Biraz gevşeyin.
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken ufak tefek aksilikler canınızı sıkıyor olabilir. Sorunları hallederek ilerleyin çünkü yok saydığınız konular ilerde tekrar karşınıza çıkacaktır. Bugün bir yerden başlayın, kafanızın içindeki birikmiş dosyaları yavaş yavaş kapatın. Daha huzurlu hissedeceksiniz.
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Geleceğinizi şekillendirmek adına önemli adımlar atacağınız bir gün sevgili ikizler. Arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. Çok aceleci davranmamaya çalışın. Biraz düşünerek hareket ettiğinizde olayların farklı yönlerini de görebileceksiniz. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün harekete geçebilirsiniz.
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, beklenmedik gündemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sabrınızın sınavdan geçtiği bir gün olabilir. Üstlerinizle çatışmamaya özen gösterin. Hassasiyetlerinizi sakin bir dille ifade etmeye çalışın. Eğer sakin olamıyorsanız geri çekilin.
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün uzun zamandır çevrenizden beklediğiniz onayı almanız mümkün. Yaratıcılığınız, özgüveniniz takdir edilesi.. Yeni başlangıçlar yapmak için gayet uygun bir gün. Bencilce davranmadığınız sürece bir sorun yok. Bugün çocuklar kadar pozitif ve canlısınız. İyi değerlendirin.
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar bugün biraz gergin hissediyorsunuz. Olayları istediğiniz şekilde düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor. Her şeyi yoluna koymak istiyorsunuz ama gidişattan hiç memnun değilsiniz. Biraz kabullenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Belki de şu an zamanı değil.. Bekleyin.
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi yoruyorsunuz sevgili teraziler. Haklı olma çabanız boşa. Vermeniz gereken yerde tepki vermediğiniz için öfkeniz içerde birikiyor. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi korkmadan net ifadelerle anlatın. Bunu önemsemezseniz haklıyken haksız duruma düşeceksiniz.
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Çok stres yapıyorsunuz, bu durum sağlığınıza yansıyor. Yeni bir başlangıç yapmalı, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve spora başlamalısınız. Stresinizi sağlıklı yollarla attığınızda hayatınızın da düzene girdiğini göreceksiniz.
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün çok yüksekten uçuyorsunuz sevgili yaylar. Cesaret isteyen konularda girişim yapmak için uygun fakat tutamayacağınız sözler vermeyin. Kendinizi tek bir hedefe odaklayın, işlerinizi yoluna koyarak ilerleyin. Ne kadar gerçekçi olursanız isteklerinize ulaşma olasılığınız o kadar yüksek olacak.
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bir mücadele içindesiniz sevgili oğlaklar. Çevrenize kabullendirmek istediğiniz fikirler için bugün yeteri kadar özgüveniniz var. Üslubunuza dikkat etmeniz ve kendinizi olabildiğince net bir şekilde ifade etmeniz lazım. Kaybetmekten korkmayın. Bu şekilde daha çok saygı göreceksiniz.
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Özel hayatınızla alakalı yeni başlangıçların, güzel gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili kovalar. Çevrenizdeki insanları etkiliyorsunuz. Fikirleriniz dikkat çekiyor. Geleceğinizi şekillendirecek adımlar atmak için gayet uygun günlerdesiniz. Kendinize daha fazla güvenmeniz gerekiyor.
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün hareketli bir gün olabilir sevgili balıklar. Hedeflerinizle alakalı kendinizi özgüvenli hissediyorsunuz. Parasal anlamda şanslı olduğunuz bir gün. Sağlığınızla alakalı araştırmalar yapmanız ve bir sorun varsa kontrollerinizi yaptırmanız gerebilir. Sağlığınıza özen gösterdiğinizde daha huzurlu hissedeceksiniz.
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