Kocasıyla hiçbir zaman anlaşamayan 4 kadın burcu: Bu kadınlar eşleriyle anlaşamıyor!

BAŞAK BURCU

Başak kadını, detaycı ve mükemmeliyetçi yapısıyla ilişkilerde yüksek beklentilere sahiptir. Kocasının her hareketini eleştirebilir ve onun hatalarını düzeltmeye çalışabilir. Bu sürekli eleştirel tavır, eşinin kendini yetersiz hissetmesine ve ilişkide çatışmaların artmasına neden olabilir.