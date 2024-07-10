Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Temmuz Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın çevrenizle alakalı gerginlikler bugün gündeminizde olabilir. Fevri çıkışlarınız yanlış anlaşılmalara sebep oluyor, bugün ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Elinizi taşın altına koyun. Ailenizle alakalı sorumluluk almalı, onlara zaman ayırmalısınız. Sinir sisteminiz bugün hassas..
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Ne olacak bu 17 kişinin hali?
- Timur Cihantimur'un 'kefalet' talebine cevap