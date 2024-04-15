Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:
Yeni anlaşma ve sözleşmeler için uygun bir gündeşiniz. Özgüveninizi ve pratik zekanızı ön plana atarak daha büyük işler başarabilirsiniz. Dileklerinizin gerçekleşeceği, hayallerinize bir adım daha yaklaşabileceğiniz bir gün. Şanslısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu
- CHP'den eylem çağrısı
- Annelere 325 euro ödeme yapılacak!
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- CHP'li başkanın ifadesi ortaya çıktı!
- CHP'den ilk açıklama!
- İyi aşçı olan 4 burç: Bu burçların eli lezzetli
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama