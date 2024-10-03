Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Özel hayatınıza odaklanacağınız bir gün. Uzun zamandır çözülemeyen konular bugün çözüme kavuşabilir. Beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Yeni fikirlere açık olmanız yeni başlangıçları da beraberinde getiriyor. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Olaylı derbi için erteleme kararı!