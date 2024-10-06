Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, aldığınız kararları hayata geçirebilecek enerjiyi bugün kendinizde bulabileceksiniz. Olaylar istediğiniz yönde ve tam olarak istediğiniz gibi gitmese tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Özel hayatınızla alakalı pozitif günlerdesiniz. Sevdiklerinizi kaybetmemek için emek vermelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Yerlikaya'dan 'bir gün sonra' vahşet açıklaması!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı