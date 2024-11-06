Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İlişkilerde yaşadığınız sorunların çözülememesi sağlıklı ilişkilere olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Hatalarınızı gözden geçirdiğinizde ilişkileriniz yoluna girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu