Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Cezası 14 bin lira
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- AKP'li ismin diğer travması da Cumhuriyet'miş!