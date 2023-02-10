Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz sizi biraz gerebilir sevgili koçlar. Ego çatışmaları, yaşanabilir. Nerede duracağınızı bilmelisiniz. Fazla cesaretli çıkışlarınız hem size hem çevrenize zarar veriyor. Dürtülerinizle hareket etmeyin, sakin olun. Empati yeteneğinizi arttırın, ilişkilerinizin daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz.



