Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış karar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Biraz durmanız gerekiyor, kararlarınızı vermeden önce konuları sakin bir zihinle ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Bunun sebebi sizsiniz. Biraz gevşeyin.
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