Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mart 2024 - 16:07

Güncelleme: 11 Mart 2024 - 16:07

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış karar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Biraz durmanız gerekiyor, kararlarınızı vermeden önce konuları sakin bir zihinle ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Bunun sebebi sizsiniz. Biraz gevşeyin.