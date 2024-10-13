Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. İnsanlardan biraz uzaklaşmak, iletişime girmemek bugün yapmanız gereken en doğru şey. İçten içe öfkeli olduğunuz konular varsa çözüm bulmak için biraz kendinizi dinlemelisiniz.
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