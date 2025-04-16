Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Nisan 2025 - 15:38

Güncelleme: 16 Nisan 2025 - 15:42

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar heyecanınızı biraz dengelemelisiniz, çok yüksekten uçuyorsunuz. Herhangi bir karar alırken durup düşünmeniz olası şanslı etkilerin daha uzun sürmesine sebep olacaktır. Cesaretiniz ve özgüveniniz bu aralar size zarar verebilir.