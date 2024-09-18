Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Hızlı ve aktif olduğunuz bir gün. Düşünmeden atacağınız adımlar daha sonra hayal kırıklığı yaratabilir. Daha önce ölçüp tarttığınız birçok konuda harekete geçebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde fikirlerinizi kabullendirme olasılığınız bugün yüksek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Uzmandan flaş uyarı: 'Cebimizdeki telefon da...'
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama