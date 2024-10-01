Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Ekim 2024 - 16:03

Güncelleme: 01 Ekim 2024 - 16:03

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar, bugün ilişkiler açısından gergin görünüyor. Sevdiklerinizle tartışmamaya özen gösterin. Haklılık kaygısına düşmeyin. Hatalarınızı kabul etmeli, gözden geçirmeli, kendinizle yüzleşmeli ve bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.