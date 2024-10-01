Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün ilişkiler açısından gergin görünüyor. Sevdiklerinizle tartışmamaya özen gösterin. Haklılık kaygısına düşmeyin. Hatalarınızı kabul etmeli, gözden geçirmeli, kendinizle yüzleşmeli ve bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.
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