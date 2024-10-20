Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Yaşamak istediklerinizi düzenli bir plan ve program dahilinde kararlılıkla uygulamalısınız. Bu kararsızlıkla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz insanlardan destek alın. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.
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