Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ekim 2024 - 19:27

Güncelleme: 20 Ekim 2024 - 19:27

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Yaşamak istediklerinizi düzenli bir plan ve program dahilinde kararlılıkla uygulamalısınız. Bu kararsızlıkla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz insanlardan destek alın. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.