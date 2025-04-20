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Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Nisan 2025 - 15:45

Koç burcu ve yükselen koç burcu: 

Sevgili koç, bugün senin için iş ilişkilerinin gündemde olduğu bir gün. Sosyal çevrenin desteğini görebilirsin. İçinden çıkamadığın konularda yardım almaktan asla çekinme. Bugün maddi anlamda seni rahatlatacak gelişmelerin haberini alabilirsin.


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