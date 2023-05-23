Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Özgürlüğünüz ve sorumluluklarınız arasındaki dengeyi tam olarak sağlayamadığınız için takındığınız öfkeli ve agresif tavırlar yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor. Kendinizi sağlıklı bir üslupla ifade etmeyi öğrenmelisiniz. Hayatı bir savaş alanı gibi görmekten vazgeçin.
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