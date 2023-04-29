Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar, stres kaynaklı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızdaki değişime adapte olmanız zor gibi görünse de uzun vadede size çok iyi gelecek.
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