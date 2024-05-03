Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün biraz içe kapanıksınız sevgili koçlar. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan veya belirsizliğin olduğu gündemler olabilir. Kendinizi kandırılmış veya ihmal edilmiş hissediyor olabilirsiniz. Bütün bunlar bastırılan duygularınızın açığa çıkması ile alakalı. Acele etmeyin, her şey zamanla düzelecek.
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