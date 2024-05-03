Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mayıs 2024 - 16:04

Güncelleme: 03 Mayıs 2024 - 16:04

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün biraz içe kapanıksınız sevgili koçlar. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan veya belirsizliğin olduğu gündemler olabilir. Kendinizi kandırılmış veya ihmal edilmiş hissediyor olabilirsiniz. Bütün bunlar bastırılan duygularınızın açığa çıkması ile alakalı. Acele etmeyin, her şey zamanla düzelecek.