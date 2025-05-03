Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün fazla özgüvenli davranışlarınız çevrenizdekileri rahatsız edebilir. Göz önünde olmak istediğiniz bir gündesiniz fakat biraz dengeye gelmeniz gerekiyor. Her şeyi yapabileceğinize olan inancınız sizi daha sonra hayal kırıklığına uğratabilir.
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