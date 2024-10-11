Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Ekim 2024 - 16:31

Güncelleme: 11 Ekim 2024 - 16:31

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, fikirlerinizi kararlılıkla eyleme dökeceğiniz günler geliyor. Yeteneklerinizin farkındasınız. İşlerinizi planlayın ve başka insanların fikirlerini önemseyin, böylece daha sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.