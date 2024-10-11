Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, fikirlerinizi kararlılıkla eyleme dökeceğiniz günler geliyor. Yeteneklerinizin farkındasınız. İşlerinizi planlayın ve başka insanların fikirlerini önemseyin, böylece daha sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- 'Abim beni karısı gibi kullanıyordu'
- SONAR'dan Erdoğan'ı üzecek anket
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Yandaş Cem Küçük’ten 'Köfteci Yusuf' çıkışı
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?