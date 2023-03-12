Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Geleceğinizle alakalı düşünceler içerisindesiniz. Ufkunuz çok geniş, fırsat kolluyorsunuz. Dış etkenleri suçlamayın. Siz kafanıza koyduğunuz her şeyi tek başınıza başaracak bir insansınız. Çevreniz desteğini kabul edin, fakat en çok da kendinize güvenin.
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