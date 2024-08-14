Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ağustos 2024 - 15:52

Güncelleme: 14 Ağustos 2024 - 15:52

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sizin dışınızda gelişen birçok konuyla kafanızın meşgul olması yaşam kalitenizi düşürüyor. Artık kendiniz için uğraşmalısınız. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğiniz birçok ders aldınız fakat siz bu edinimleri hayatınıza uygulamamakta ısrarcısınız.