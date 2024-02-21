Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Şubat 2024 - 16:07

Güncelleme: 21 Şubat 2024 - 16:07

Kova burcu ve yükselen Kova burcu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.