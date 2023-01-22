Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizin hassas bir dengede olduğu bir gün sevgili kovalar. Öfkeli tavırlarınızı kontrol etmek zorundasınız. Herkesin olaylara bakış açısı sizinki gibi olmayabilir. Esnek olmaya çalışın. Duygusuzca yaklaşımlarınız size de zarar veriyor. Aklınıza yatmayan fikirleri hemen reddetmek yerine zamana bırakın.
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