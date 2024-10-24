Günlük Burç Yorumları: 25 Ekim Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ekim 2024 - 16:20

Güncelleme: 24 Ekim 2024 - 16:20

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, ilişki kurduğunuz insanlar bugün önemli konularda sizi kararsız bırakacak tavırlar sergileyebilirler. Kararsızlık yaşadığınız konularda kendi sezgilerinizi hafife almayın. Hiç kimseyi iyi hissettirmek zorunda değilsiniz.