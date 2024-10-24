Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ekim Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, ilişki kurduğunuz insanlar bugün önemli konularda sizi kararsız bırakacak tavırlar sergileyebilirler. Kararsızlık yaşadığınız konularda kendi sezgilerinizi hafife almayın. Hiç kimseyi iyi hissettirmek zorunda değilsiniz.
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