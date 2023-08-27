Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız stres dolu günler son zamanlarda fiziksel ve ruhsal sağlığınıza yansımış olabilir sevgili kovalar. Zorlandığınız konularda gururunuzu kırarak bilirkişilerden destek almak hayat kurtacı olacaktır. Biraz yalnız kalmalısınız.
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