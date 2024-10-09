Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sorumluluklarınız konusunda sağlam duruşunuz bugün biraz daha tetikleniyor. Krizlere karşı tavrınız oldukça soğukkanlı. Biraz da duygusal ve kişisel ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Kalıcı ve sağlam başlangıçların temelleri bugün atılabilir.
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