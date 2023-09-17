Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Tüm sorumluluğu üstlenmek psikolojiniz açısından iyi bir fikir olmayabilir. Bakış açınızı değiştirdikçe, sorumluluklarınızı dağıttıkça ve yardım istemeyi kabul ettikçe daha iyi hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üç ilin sınırları değişiyor
- Kolesterole birebir 'süper meyve'
- Ünlü psikiyatrist onlarca çocuğun hayatını kararttı
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- Müdahale eden helikopter baraja düştü!