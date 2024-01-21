Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ocak 2024 - 17:25

Güncelleme: 21 Ocak 2024 - 17:25

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sorumluluklarınız siz ‘hayır’ demeyi bilmedikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Önceliklerinizi belirleyin, size ait olmayan ne varsa eleyin. Radikal kararlar almalı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde uygulamalısınız.