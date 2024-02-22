Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2024 - 16:23

Güncelleme: 22 Şubat 2024 - 16:23

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu:

İş hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün. Güvenli bildiğiniz alanda kalmak, risk almamak bugünün asıl konusu. Beklenmedik harcamalar canınızı sıkabilir. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin.