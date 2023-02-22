Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak ve yükselen oğlaklar:
Sevgili oğlaklar, yakınlarınıza kabullendirmek istediğiniz fikirler için bugün yeteri kadar cesaret sahibisiniz. Sağlıklı bir üslupla kendinizi ifade ettiğinizde saygı göreceksiniz. Tartışmalar yersiz, mantığınızı kullanmaya çalışın. Herkesi yönetebilecek zekanız var.
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