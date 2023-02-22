Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:00

Oğlak ve yükselen oğlaklar:

Sevgili oğlaklar, yakınlarınıza kabullendirmek istediğiniz fikirler için bugün yeteri kadar cesaret sahibisiniz. Sağlıklı bir üslupla kendinizi ifade ettiğinizde saygı göreceksiniz. Tartışmalar yersiz, mantığınızı kullanmaya çalışın. Herkesi yönetebilecek zekanız var.