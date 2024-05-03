Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve ne istediğinizi bu kadar iyi bilmeniz bazı insanları rahatsız ediyor. Bu tavrınız sizi başarılı kılıyor. Hedeflerinizden ne olursa olsun taviz vermeyin. Sizi eleştirenlerin bile bir süre sonra size hak verdiğini deneyimleyeceksiniz.
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