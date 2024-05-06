Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz bir gün.. Yeni ve uzun vadeli kararlar gündeminizde olabilir. Yeni başlangıçlar ve önemli kişilerle görüşmek için uygun bir gün. Bugünden itibaren sorumluluklarınız artabilir.
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