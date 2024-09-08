Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sosyal çevreniz tarafından destek göreceğiniz bir gün. Zekasına güvendiğiniz insanlara şans vermek ve ortak çalışmalar yapmak sizi bir adım öne taşıyabilir. Yalnız olma dürtünüzden vazgeçmeli, takımruhunun keyfine varmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- AKP'den 'erken seçim' açıklaması
- AKP'nin içindeki 'teğmen' kavgası büyüyor
- IŞİD'i sorumlu tuttu
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması
- Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
- 'Programın sözde sunucusu da barmaid havasında...'