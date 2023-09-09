Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Eylül Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Çevrenizdeki insanlara kendinizi anlatmak için verdiğiniz mücadele, aslında yakın gördüğünüz bazı kişilerin de gerçek yüzünü görmenize de sebep oluyor. Çatışmaya girmek yerine susmayı tercih ettiğinizde hem kendinizi yormamış olacaksınız hem de daha değerli olacaksınız.
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