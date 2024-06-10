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Günlük Burç Yorumları: 11 Haziran Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Haziran Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Haziran 2024 - 15:51

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kurduğunuz yeni ilişkiler size şans getiriyor. Bugün geleceğinizle alakalı alacağınız kararlar uzun vadeli olacaktır. Özgüveninizi arttıracak gelişmeler yaşanabilir. Ne kadar kararlı olursanız o kadar başarılı olacaksınız.


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