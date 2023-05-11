Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 11 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Hatalarınızdan çok şey öğrendiniz. Çevrenizle uyumu yakalayabildiğiniz bir gün. Sosyal çevrenizden gördüğünüz manevi destek enerjinizi yükseltiyor. Yeni maceralara açık ve hiç olmadığınız kadar kararlısınız.