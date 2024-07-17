Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya kısa seyahatlerin gündemde olduğu bir gün geçirebilirsiniz sevgili teraziler. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Yakın çevreniz tarafından attığınız adımların desteklendiğini görebilirsiniz. Planlı hareket edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Genel Kurul ertelendi