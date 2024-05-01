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Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Mayıs 2024 - 15:52

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Hatalarınızdan çok şey öğrendiniz sevgili teraziler. Artık daha doğru kararlar verebiliyorsunuz. İnsanlarla uyumu yakalayabildiğiniz bir gün. Sosyal çevrenizden gördüğünüz manevi destekler enerjinizi yükseltiyor. Yeni maceralara açık ve hiç olmadığınız kadar kararlısınız.


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