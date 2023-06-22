Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Uyumlu olmak adına kendi kişiliğinizden taviz vermek psikolojinizi bozuyor. Bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilir, iş hayatınızda gereksiz yükler edinebilirsiniz. İçe dönmek, ne istediğinize karar vermek, biraz yalnız kalmak iyi gelecektir. Aksi takdirde ilişkileriniz tamamen bozulabilir.
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