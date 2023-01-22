Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Hatalarınızdan çok şey öğrendiniz sevgili teraziler. Artık daha doğru kararlar verebiliyorsunuz. İnsanlarla uyumu yakalayabildiğiniz bir gün. Sosyal çevrenizden gördüğünüz manevi destekler enerjinizi yükseltiyor. Yeni maceralara açık ve hiç olmadığınız kadar kararlısınız.
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