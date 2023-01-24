Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Çevrenizdeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak sizi yoruyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi çok da fazla feda etmeyin. Sizi gerçekten iyi hissettiren, içinizden gelen şeyler yapın.
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